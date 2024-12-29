В поселке Александровская воссоздадут Часовню Вознесения Господня

Работы осуществят за счет пожертвований.

В Пушкинском районе Петербурга воссоздадут старинную часовню. Решение о целевом предоставлении земельного участка православной организации Приход храма Казанской Иконы Божией Матери поселка Александровская одобрено 26 мая на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, сообщили в Смольном.

Восстановят Часовню Вознесения Господня на участке площадью 351 "квадрат". Ее построили в XIX веке, а в середине прошлого века – разобрали. Работы осуществят за счет пожертвований.

По словам главы Северной столицы, Пушкинский район становится одним из центров духовной жизни. Например, в Пушкине возведут храм Георгия Победоносца в честь участников СВО, накануне 80-летия Победы установили поклонный крест.

Ранее мы рассказывали о том, что на Васильевском острове отреставрируют Андреевский собор.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)