В Петербурге предстанет перед судом мужчина, который напал на жителя поселка Александровская и ограбил его

Пострадавший получил порядка 10 ударов по рукам и ногам.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), рассказали 29 апреля в надзорном ведомстве.

Обвиняемый в июле прошлого года в поселке Александровская напал на потерпевшего и избил металлической трубой. Мужчина получил порядка 10 ударов по рукам и ногам. Убедившись, что он сильно напуган и не может оказывать сопротивление, злоумышленник похитил его кошелек с 5 тыс. рублей, беспроводные колонку и наушники, внешний аккумулятор и зарядное устройство. Общий ущерб – 9 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Пушкинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщили о том, что на Пушкинской улице у петербуржца похитили кольцо за 630 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга