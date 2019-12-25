Воспитанницы школ балета из Мариуполя пройдут мастер-классы в Петербурге

Их ожидают занятия на базе Государственного Театра балета имени Якобсона.

В Смольном дворце прошла встреча губернатора Александра Беглова с воспитанницами школы балеты из Мариуполя. 22 девочки прибыли в Санкт-Петербург, чтобы пройти мастер-классы, которые для них подготовили в Государственном Театре балета имени Леонида Якобсона, – следует из сообщения пресс-службы Администрации Северной столицы.

Театр балета имени Якобсона взял шефство над танцевальными коллективами Мариуполя и подготовил программу для учащихся балетных школ. И вот теперь вы в Петербурге. Вы будете заниматься в новых залах театра - там, где работают профессиональные артисты. Вас будут учить лучшие наставники, звезды Мариинского и Михайловского театров. Старайтесь получить от них всё – шанс учиться у таких мастеров, поверьте, выпадает немногим. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Преподавать девочкам из Мариуполя будут опытные педагоги – народная артистка России Ульяна Лопаткина и воспитатель Академии Вагановой Виктория Омельницкая. В формате мастер-классов в двух группах будущим танцовщицам проведут занятия по основам классического и характерного танца.

Помимо практикумов в Театре балета девочек также ждет культурная программа: за несколько дней пребывания в Петербурге они посетят выставку "Мой Петербург" в Историческом парке "Россия – Моя история", Музей театрального и музыкального искусства, музей в Академии Русского балета имени Вагановой, а также показ балетного спектакля "Спящая красавица" в Мариинском театре.

Ранее сообщалось, что Северная столица приняла третью группу детей из Курской области.

Фото: Театр балета имени Леонида Якобсона