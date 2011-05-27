Северная столица приняла третью группу детей из Курской области

В Петербург прибыло 150 школьников и 16 сопровождающих.

Сегодня, 25-го сентября, на Московский вокзал Санкт-Петербурга прибыла новая группа детей из Курской области. Северная столица принимает группы школьников уже в третий раз с момента наступления ВСУ на юго-западе страны, – сообщают в пресс-службе Правительства Санкт-Петербурга.

Петербург - часть одной большой семьи - России. Наш город всегда оказывает помощь тем, кто в ней нуждается. Родители ребят могут быть спокойны - мы берем на себя проживание, обучение и обеспечение безопасности их детей. Надеюсь, школьники из Курской области смогут назвать Петербург своим вторым домом. Это станет лучшей наградой для наших учителей и волонтеров, для всех петербуржцев. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Обучение новоприбывших детей будет проходить в местных школах. Их проживание будет обеспечено гостиницами при учебных учреждениях. В период проживания в Петербурге дети из Курской области смогут проходить профориентационные мастер-классы; для них также предусмотрены экскурсионные программы и поездки в Кронштадт, Петергоф и Пушкин.

Всего город принял под свое крыло 373 школьника с приграничного региона. Первая группа приехала в город на Неве еще в августе, вторая – в начале сентября.

Ранее стало известно о выведении российских бойцов из окружения в Курской области.

Фото: пресс-служба Правительства Санкт-Петербурга.