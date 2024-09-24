По его словам, бойцы были окружены более месяца в регионе после нападения украинских войск.

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил о выведении бойцов из окружения в Курской области. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Алаудинова, бойцы были окружены более месяца в регионе после нападения украинских войск. Он подчеркнул, что к ним не было возможности получить доступ. Командир "Ахмата" добавил, что военные находятся в госпиталях Москвы и других регионов.

Ранее Алаудинов заявил об уничтожении нескольких украинских тяжелых коптеров.

Видео: Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"