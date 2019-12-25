Воспитанница детского дома в Петербурге пыталась сбежать, но оказалась в больнице

По предварительным данным, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Воспитанница детского дома в Московском районе пыталась сбежать, но попала в больницу. Подростка госпитализировали вечером 29 декабря, узнал Piter.TV.

В детской городской больнице №19 сообщили о том, что у 16-летней девушки диагностировали несколько закрытых переломов. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. По предварительной информации, воспитанница хотела сбежать из Центра содействия семейному воспитанию со второго этажа, но выпрыгнуть без травмирования не удалось.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд оправдал фигурантов дела о сексуальном насилии над петербургскими воспитанниками детского дома.

Фото: Piter.TV