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Воспитанница детского дома в Петербурге пыталась сбежать, но оказалась в больнице
Сегодня, 9:21
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Воспитанница детского дома в Петербурге пыталась сбежать, но оказалась в больнице

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По предварительным данным, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Воспитанница детского дома в Московском районе пыталась сбежать, но попала в больницу. Подростка госпитализировали вечером 29 декабря, узнал Piter.TV.

В детской городской больнице №19 сообщили о том, что у 16-летней девушки диагностировали несколько закрытых переломов. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. По предварительной информации, воспитанница хотела сбежать из Центра содействия семейному воспитанию со второго этажа, но выпрыгнуть без травмирования не удалось. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд оправдал фигурантов дела о сексуальном насилии над петербургскими воспитанниками детского дома. 

Фото: Piter.TV

Теги: детский дом, побег, центр содействия семейному воспитанию
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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