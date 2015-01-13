Восьмому энергоблоку Ленинградской АЭС выдали разрешение на строительство

Основная часть работ, включающая бетонирование здание будущего реактора, начнётся в 2025 году.

Восьмой энергетический блок Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) в Сосновом Бору построят к 2036 году. Объект получил разрешение на строительство от госкорпорации "Росатом", сообщила пресс-служба последней.

Всего в проекте блока предусмотрено 67 объектов. Основная часть работ, включающая бетонирование здание будущего реактора, начнётся в 2025 году. Энергоблок № 7 намерены ввести в 2030 году.

Добавим, что Ленинградская АЭС является одним из крупнейших подобных объектов в стране. Её установленная мощность равна 4400 МВт.

Ранее мы сообщили о том, что межпоселковый газопровод построили в Приозерском районе.

Фото: Вконтакте / Ленинградская АЭС