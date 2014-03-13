Восьмивагонный электропоезд "Финист" намерены запустить на пригородных маршрутах Петербурга

В данный момент восьмивагонная версия "Финиста", разработанная специалистами "Уральских локомотивов", проходит тестирование на экспериментальном кольце ВНИИЖТ.

Российские железные дороги (РЖД) намерены ввести в эксплуатацию восьмивагонный электропоезд "Финист" на пригородных маршрутах Санкт-Петербурга и Ленинградской области в первом квартале 2025 года, если успешные испытания подтвердят его соответствие стандартам безопасности и эффективности. Информацию предоставила пресс-служба РЖД, цитируемая ТАСС.

В данный момент восьмивагонная версия "Финиста", разработанная специалистами "Уральских локомотивов", проходит тестирование на экспериментальном кольце ВНИИЖТ.

"Финист" представляет собой российский электропоезд постоянного тока, аналогичный "Ласточке". Он может разгоняться до скорости 160 км/ч, а его вагоны оснащены системами кондиционирования и очистки воздуха. Название поезда было выбрано по итогам народного голосования. "Финист", как и Феникс, символизирует возрождение и обновление, будучи персонажем русской сказки.

Ранее мы сообщили о том, что для ВСМ между Москвой и Петербургом до 2030 года поставят 41 поезд "Белый кречет".

Видео: Telegram / Телеграмма РЖД