Для ВСМ между Москвой и Петербургом до 2030 года поставят 41 поезд "Белый кречет"

Скорость поездов будет доходить до 400 км/ч.

"Уральские локомотивы" (компания выпускает "Ласточки"), Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и "ВСМ две столицы" подписали контракты на поставку 41 высокоскоростного поезда "Белый кречет" для будущей железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Как уточняет ТАСС, поезд отличается аэродинамической формой с минимальным коэффициентом сопротивления. Это позволит снизить не только шум, но и расход энергии. Кроме того, отечественный тяговый привод мощностью 10 МВт обеспечит скорость до 400 км/ч, что даст возможность добраться из Москвы до культурной столицы за 2 часа 15 минут.

Макет головного вагона высокоскоростного поезда для ВСМ уже представили в Москве. И снаружи, и изнутри его может посмотреть каждый желающий на выставке "Станция Манеж. Московский транспорт 2030".

Особенности нового поезда: он будет оснащен комплексом машинного зрения, средствами дистанционного управления, устройствами интервального регулирования и цифрового управления. Вместимость восьмивагонного поезда: до 460 пассажиров.

Ранее Piter.TV сообщал, что строительство ВСМ может принести 250 млрд рублей бюджету Петербурга.

Фото: Telegram / "Телеграмма РЖД"