Восьмиклассница из Колпино впала в алкогольную кому

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Девочка состоит на учете в ПДН.

Ученица 8 класса из Колпино отравилась алкоголем. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 15 апреля поступила телефонограмма из больницы о том, что в Колпино с острым отравлением алкоголем, алкогольной комой, в тяжелом состоянии госпитализирована ученица 8 класса.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Девочка состоит на учете в ПДН.

Несколько дней назад на Софийской 7-летняя девочка отправилась "конфеткой" из детсада.

Фото: Piter.tv