В Воронежской области женщина в короткой юбке станцевала у "Вечного огня"

В Воронежской области женщина, танцующая у "Вечного огня", попала на камеры очевидцев. Видео с места событий появилось в соцсетях.
В ролике видно, что женщина танцует возле мемориала, не обращая внимания на осуждающие комментарии очевидцев. В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что по данному факту поступило заявление, сообщает сайт "РИА Воронеж".
Личность правонарушительницы установлена. Она нуждается в специализированной медицинской помощи. Проводится процессуальная проверка.
пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области
В комментариях соцсетей горожане также обратили внимание, что женщина не впервые находится в неадекватном поведении, и не раз проходила лечение в психдиспансере.
Ранее в Кирове подростки устроили пляски у "Вечного огня".
Видео: ВК / ПVБ l Подслушано V Богучаре l Богучар
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