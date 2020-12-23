В Воронежской области женщина в короткой юбке станцевала у "Вечного огня"

"Это не танцпол!", - комментировали происходящее очевидцы.

В Воронежской области женщина, танцующая у "Вечного огня", попала на камеры очевидцев. Видео с места событий появилось в соцсетях.

В ролике видно, что женщина танцует возле мемориала, не обращая внимания на осуждающие комментарии очевидцев. В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что по данному факту поступило заявление, сообщает сайт "РИА Воронеж".

Личность правонарушительницы установлена. Она нуждается в специализированной медицинской помощи. Проводится процессуальная проверка. пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

В комментариях соцсетей горожане также обратили внимание, что женщина не впервые находится в неадекватном поведении, и не раз проходила лечение в психдиспансере.

Ранее в Кирове подростки устроили пляски у "Вечного огня".

Видео: ВК / ПVБ l Подслушано V Богучаре l Богучар