В Петербурге воришка унес из квартиры брендовые вещи стоимостью 3 млн рублей

Из квартиры пропали ювелирные изделия, шуба, пять сумок фирмы Chanel, солнцезащитные очки Dior и Gucci.

В Петроградском районе Петербурга воришка вынес из квартиры брендовые вещи стоимостью более 3 млн рублей, пока хозяйка квартиры была на даче.

Как стало известно Piter.tv, в период с 15:00 30 июля по 11:00 4 июля неизвестный проник в квартиру дома по улице Глухая Зеленина. Как пояснила 42-летняя хозяйка квартиры, она в указанные дни находилась на даче в Ленобласти, а по возвращении обнаружила вскрытую входную дверь.

Из квартиры пропали ювелирные изделия, шуба, пять сумок фирмы Chanel, солнцезащитные очки Dior и Gucci. Сумма ущерба составила 3 260 000 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В квартире на Стрельбищенской мужчина связал поясом от кимоно подругу и украл на ее глазах 203 тысячи рублей.

Фото: pxhere