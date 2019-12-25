В квартире на Стрельбищенской мужчина связал поясом от кимоно подругу и украл на ее глазах 203 тысячи рублей

Во Фрунзенском районе Петербурга мужчина связал знакомую и перевел на свой счет ее деньги. В отношении хулигана возбуждено уголовное дело.

Рано утром во вторник, 4 июля, в отделение полиции обратилась женщина с сообщением о том, что ее знакомый устроил разбой в ее квартире на Стрельбищенской.

Как стало известно Piter.TV, мужчина решил связать свою подругу поясом от кимоно и, угрожая ножом, перевести с ее телефона себе на счет 203 тысяч рублей. После этого он забрал телефон заявительницы и скрылся.

Ранее дебошир уже был судим. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой в крупном размере)

Ранее сообщалось, что девушка показала грудь водителю в качестве извинений на улице Жуковского.

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