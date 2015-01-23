Вор-рецидивист похитил велосипед в Красногвардейском районе

Патрульные настигли мужчину и проверили его личность.

В ночь на 22 июля бойцы отдела вневедомственной охраны по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга задержали 59-летнего рецидивиста, совершившего кражу горного велосипеда на Белорусской улице.

Примерно в половине четвертого утра экипаж Росгвардии заметил подозрительного гражданина, едущего на велосипеде. Завидев патрульную машину, нарушитель резко сменил направление и попытался сбежать.

Патрульные настигли мужчину и проверили его личность. Оказалось, что гражданин ранее многократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений, включая кражи, угрозы убийством, нарушения неприкосновенности жилья и нанесение телесных повреждений средней степени тяжести. Во время разбирательства задержанный признался, что похитил велосипед на Хасанской улице, оставив владельца без личного имущества.

Рецидивиста задержали и передали сотрудникам 13-го отделения полиции, а украденный велосипед изъяли и поместили на ответственное хранение.

Ранее мы сообщили о том, что пьяный мужчина повредил двери топором в доме в Кудрово.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти