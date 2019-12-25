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Пьяный мужчина повредил двери топором в доме в Кудрово
Сегодня, 14:59
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Пьяный мужчина повредил двери топором в доме в Кудрово

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Ранее между супругами произошел конфликт, после ссоры женщина уехала к матери.

Росгвардейцы задержали в Кудрово пьяного мужчину, который повредил несколько дверей в доме топором. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 19 июля диспетчер управляющей компании в жилом комплексе на Пражской улице воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Сотрудники вневедомственной охраны поймали 32-летнего злоумышленника, он также угрожал расправой жительнице дома. Ранее между супругами произошел конфликт, после ссоры женщина уехала к матери. Муж прибыл к ним, однако его не впустили. На это задержанный и отреагировал неадекватно. 

Мужчину уже привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство. Топор изъят. 

Ранее на Piter.TV: на набережной Фонтанки мужчину ударили в лицо и забрали у него телефон. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: кудрово, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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