Пьяный мужчина повредил двери топором в доме в Кудрово

Ранее между супругами произошел конфликт, после ссоры женщина уехала к матери.

Росгвардейцы задержали в Кудрово пьяного мужчину, который повредил несколько дверей в доме топором. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Днем 19 июля диспетчер управляющей компании в жилом комплексе на Пражской улице воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Сотрудники вневедомственной охраны поймали 32-летнего злоумышленника, он также угрожал расправой жительнице дома. Ранее между супругами произошел конфликт, после ссоры женщина уехала к матери. Муж прибыл к ним, однако его не впустили. На это задержанный и отреагировал неадекватно.

Мужчину уже привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство. Топор изъят.

Ранее на Piter.TV: на набережной Фонтанки мужчину ударили в лицо и забрали у него телефон.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти