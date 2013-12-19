ВООПИиК получит 21,3 млн рублей от правительства Петербурга

На эти деньги будет реализован проект "Открытый город", который и ранее существовал на региональные деньги.

Петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры получит в 2022 году из городского бюджета 21,3 млн рублей на реализацию проекта "Открытый город". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Проект существует с 2016 году. "Открытый город" проводит бесплатные лекции, прогулки и экскурсии по городу. Это возможно благодаря государственной поддержке.

В этом году планируется 1500 мероприятий, 500 из которых пройдут онлайн.

"Открытый город" — это просветительское направление деятельности ВООПИиК. Раньше за него отвечал Антон Иванов, который теперь стал председателем петербургского общества. Его бывшие коллеги, известные градозащитники Петербурга, критиковали мужчину за связи со Смольным. Подробнее о ситуации Piter.tv рассказывал здесь.

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Фото: Piter.tv