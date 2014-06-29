Новый сезон проекта "Открытый город" скоро стартует в Петербурге

Первая лекция в проекте стартует в августе и будет проводиться сразу на двух площадках: в Большом Гостином дворе и Центре культурного наследия имени академика Бориса Борисовича Пиотровского.

Анжелика Протасова, административный директор проекта "Открытый город", поделилась с "Петербургским дневником" подробностями о грядущем сезоне.

Очередной насыщенный сезон, включит в себя тысячу увлекательных мероприятий. Программа порадует новыми премьерами: налажено взаимодействие с несколькими объектами Музея истории Санкт-Петербурга, среди которых особняк Румянцева и Музей печати. Специально для гостей подготовили уникальную пешую прогулку с возможностью посетить недавно отреставрированное здание бывшей Англиканской церкви на Английской набережной. Тем, кому нравятся активные прогулки на свежем воздухе, предлагается новинка — велосипедная экскурсия по Крестовскому острову, посвящённая ленинградским мостам времён блокады.

Первая лекция в проекте стартует в августе и будет проводиться сразу на двух площадках: в Большом Гостином дворе и Центре культурного наследия имени академика Бориса Борисовича Пиотровского.

Уже состоялись очистительные работы на территории Первого Северного форта в Кронштадте, а совсем скоро планируем провести добровольческое мероприятие в абсолютно новой точке — Кронштадтском Адмиралтействе. Организаторы ожидают с большим интересом предстоящий субботник.

Программа нынешнего сезона продлится почти полгода, до конца ноября. В настоящее время состоялось уже 85 мероприятий. Стоит учитывать, что регистрация доступна не на каждое событие, поэтому рекомендуется внимательно выбирать интересующие вас встречи и своевременно отслеживать свободные места. Приятным бонусом сезона стала возможность посетить три экскурсии в рамках одного сезона — такая мера введена в честь юбилея, десятого сезона проекта. Правило распространяется исключительно на экскурсии, а лекции, квесты и субботники в это ограничение не входят.

Фото: личный архив Анжелики Протасовой