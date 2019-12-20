Петербурженка готовит 300 килограммов еды еженедельно для нуждающихся. Piter.TV побывал на ее кухне

Piter.TV посетил квартиру волонтерки Екатерины – она бесплатно готовит обеды для бездомных и всех желающих. Нам девушка рассказала о мотивации и бережном отношении к личным границам.

Девушка бесплатно готовит обеды на кухне в своей квартире и отдает в "Ночлежку" и тем, кто просит ее об этом в соцсетях. Екатерина работает удаленно, а помощь нуждающимся занимает время, примерно равное стандартной пятидневной офисной работе.



Часть продуктов петербурженке отдают бесплатно в магазинах и овощных лавках. Катя говорит, что помогает людям просто потому, что может это делать.

"У меня логика скорее не почему занимаюсь, а почему нет. У меня было время, есть продукты, которые выбрасываются, есть люди, которые голодают, а я умею готовить. Всё это складывается в общую картину. Для меня это похоже на ситуацию: вы будете идти по улице, перед вами человек упадет и у него начнется приступ – вы вызовите ему скорую? Для меня эта примерно та же ситуация, просто дистанция дальше. Люди умирают от голода, е6сть проблемы, я не могу пройти мимо. У меня здесь скорее (вопрос) не почему я этим занимаюсь, а почему эти проблемы так мало решаются".

Девушка ценит личные границы обращающихся и не спрашивает про их прошлое.

"Я не спрашиваю их, почему они в такой ситуации оказались. Это мне лучше не знать, потому что там обычно плохие истории. Если человек, вместо того, чтобы купить еду и спокойно поесть, пишет мне, едет через весь город, стоит на улице, ждет, когда ему положат, значит, у человека точно есть ситуации, из-за которых ему нужно так поступить".

Помимо обедов волонтерка собирает рюкзаки с теплыми вещами для бездомных и ежемесячно раздает волонтерам и нуждающимся 150 жетонов.

"Я каждый месяц покупаю примерно 150 жетонов. Часть жетонов я отдаю людям, которым не на что ко мне ездить. У меня жетоны, во-первых, для волонтеров, которые5 доставляют еду по лежачим. Во-вторых, для волонтеров, которые поехали что-то забирать, и иногда ко мне приходят люди, я знаю, что им не на что ездить, и я даю им по два жетона".

В планах петербурженки — открыть полноценное кафе для тех, кому нужна помощь. Обратиться к ней за помощью сейчас можно через ее блог в инстаграм "История одной кухни".



Ранее в Петербурге открылось первое инклюзивное кафе "Огурцы", и Piter.TV посмотрел, что внутри.



Фото 1 и видео: Piter.TV, фото 2: @istoria1kuhni