Петербургские волонтеры отправились в Анапу для очистки береговой линии от мазута

На протяжении двух недель добровольцы будут работать на месте происшествия.

Двадцать добровольцев отправились из Петербурга в Анапу для очистки черноморского побережья после экологической катастрофы, вызванной аварией танкеров, сообщает пресс-служба ЗакСа 6 февраля.

Организация этой акции была осуществлена Гуманитарным Добровольческим Корпусом при поддержке Законодательного собрания города. Члены Детского общественного совета провожали участников экологической миссии. На мероприятии также были присутствовали представители ЗакСа Петербурга Александр Малькевич и Константин Чебыкин, а также молодые парламентарии с плакатами.

Депутаты отметили, что на протяжении двух недель добровольцы будут работать на месте происшествия, ликвидируя последствия разлива нефти и загрязнения побережья.

Напомним, что 15 декабря в Черном море произошло столкновение танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", на борту которых находились 29 человек. Экипаж удалось спасти, однако предотвратить утечку нефтепродуктов не удалось.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Петербурга