В Черном море собрали 25 тонн загрязненной мазутом воды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Всего с начало работ было очищено более 352,5 километра берега. Кроме того, собрано свыше 179,5 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Также в МЧС отметили, что к мониторингу привлечены авиация, беспилотники, морские суда и катера. Водолазы ведомства обследуют затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей.
Ранее мы сообщали, что откачка мазута из танкера "Волгонефть-239" полностью завершена.
Видео: МЧС России
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