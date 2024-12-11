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В Черном море собрали 25 тонн загрязненной мазутом воды

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Всего с начало работ было очищено более 352,5 километра берега.

В Черном море собрали 25 тонн загрязненной мазутом воды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Всего с начало работ было очищено более 352,5 километра берега. Кроме того, собрано свыше 179,5 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Также в МЧС отметили, что к мониторингу привлечены авиация, беспилотники, морские суда и катера. Водолазы ведомства обследуют затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей.

Ранее мы сообщали, что откачка мазута из танкера "Волгонефть-239" полностью завершена.

Видео: МЧС России

Теги: мазут, мчс россии, нефтепродукты, черное море
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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