МЧС: откачка мазута из танкера "Волгонефть-239" полностью завершена

Водолазы с помощью специального оборудования осуществляют сбор нефтепродуктов с морского дна.

Откачка мазута из потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-239" полностью завершена. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, водолазы с помощью специального оборудования продолжают обследование затонувших частей танкеров и осуществляют сбор нефтепродуктов с морского дна. Собранный мазут переправляют на берег для дальнейшей утилизации нефтепродуктов. Отмечается, что всего с начала работ собрано свыше 175 тысяч тонн загрязненного грунта.

Ранее мы сообщали, что в Крыму и Севастополе вывезли около 750 тонн загрязненного мазутом грунта.

Видео: МЧС России