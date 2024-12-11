К ликвидации последствий ЧС привлечены более пяти тысяч человек и свыше 670 единиц техники.

В Крыму и Севастополе вывезли около 750 тонн загрязненного мазутом грунта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, в Крыму обследуют свыше 525 километров берега. Всего очищено почти 184 километра береговой линии. Кроме того, собрано свыше 501 тонны загрязненного песка и грунта. В Севастополе обследуют 165 километров берега. Собрано и вывезено более 244 тонн загрязненного песка и грунта. Также в ведомстве отметили, что к ликвидации последствий ЧС привлечены более пяти тысяч человек и свыше 670 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что спасатели и волонтеры вывезли 170,5 тысячи тонн загрязненного грунта.

Видео: МЧС России