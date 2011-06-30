Волонтеров для благоустройства парков, бульваров и площадок ищут в Ленобласти

Голосование запланировано на апрель: волонтёрам будет предоставлена возможность выбирать удобные даты для участия.

В Ленинградской области стартовал набор волонтеров для участия в благоустройстве территорий, таких как парки, бульвары и общественные площадки. Волонтёры играют важную роль в улучшении городской среды и вовлечении местных жителей в голосование по вопросам благоустройства, которое открыто для всех граждан старше 14 лет.

Администрация области объявила, что волонтёры будут помогать жителям на специальных информационных пунктах, в общественных местах и на массовых мероприятиях. Их задача заключается в информировании населения о проектах благоустройства и предоставлении помощи в онлайн-голосовании.

Голосование запланировано на апрель: волонтёрам будет предоставлена возможность выбирать удобные даты для участия. Зарегистрироваться для участия в программе можно на платформе Добро.рф.

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Фото: Правительство Ленобласти