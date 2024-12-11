Господдержку переработки сырого молока увеличат в Ленобласти на 5,5%

Индекс промышленного производства молочной продукции в регионе в 2024 году составил 102,2%.

Ленинградская область планирует увеличить господдержку переработки сырого молока на 5,5% в 2025 году, сообщили в администрации региона.

Зампредседателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко заявил, что Комитет по агропромышленному комплексу ставит перед предприятиями цели по наращиванию объемов производства. К 2030 году регион стремится увеличить производство молочной продукции на 25% и экспорт на 50%.

Компании "Молочная культура", "Галактика", "Лужский молочный комбинат", "Приозерский молочный завод", "Лосево" и "Микельанджело" намерены модернизировать производственные мощности и увеличить выпуск продукции. Индекс промышленного производства молочной продукции в регионе в 2024 году составил 102,2%. Объемы производства сыра выросли на 20%, ряженки — на 18%, кефира — на 12%, творога — на 8%.

Ранее мы сообщили о том, что за сутки в Ленобласти очистили от снега более 4 тыс. километров дорог.

Фото: Правительство Ленобласти