Володин: решения иностранных компаний об уходе из России возымели обратный эффект

Спикер Госдумы считает, что российская промышленность успешно адаптировалась к кризисным условиям.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что уход иностранных компаний о сворачивании дел на территории России возымел для них обратный эффект. Об этом сообщают в ТАСС.

Председатель Госдумы считает, что отечественная промышленность смогла успешно адаптироваться к сложившимся условиям. В связи с этим иностранным компаниям будет трудно вернуться на российский рынок.

Ранее на Piter.TV: Трамп заявил, что Россия имеет козыри в переговорах по Украине.

Фото: Государственная Дума РФ