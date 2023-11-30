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Володин: решения иностранных компаний об уходе из России возымели обратный эффект
Сегодня, 21:10
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Володин: решения иностранных компаний об уходе из России возымели обратный эффект

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Спикер Госдумы считает, что российская промышленность успешно адаптировалась к кризисным условиям.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что уход иностранных компаний о сворачивании дел на территории России возымел для них обратный эффект. Об этом сообщают в ТАСС.

Председатель Госдумы считает, что отечественная промышленность смогла успешно адаптироваться к сложившимся условиям. В связи с этим иностранным компаниям будет трудно вернуться на российский рынок.

Ранее на Piter.TV: Трамп заявил, что Россия имеет козыри в переговорах по Украине.

Фото: Государственная Дума РФ

Теги: володин, уход компаний
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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