Китайский инвестор может уйти из России после окончания строительства "Балтийской жемчужины"

Перед уходом компания выполнит свои обязательства перед городом по контракту.

Компания из КНР, которая выступает застройщиком квартала "Балтийская жемчужина" в Красносельском районе может уйти в российского рынка. Причиной стало недостаточное финансирование проектов со стороны правительства Северной столицы. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на ряд своих источников.

Перед уходом инвестор выполнит свои обязательства перед городом по контракту. На полное завершение строительства "Балтийской жемчужины" уйдёт как минимум два года.

Сейчас в комплексе доступно жильё в двух ЖК. Также китайская компания завершит благоустройство набережной на Финском заливе, выполнив таким образом все обязательства перед Смольным.

Ранее мы сообщили о том, что новая набережная вдоль "Балтийской жемчужины" получила разрешение на строительство.

Фото: ВКонтакте / Baltic.Today — Балтийская жемчужина Ирина Лопухина (Коровина))