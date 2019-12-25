Новая набережная вдоль "Балтийской жемчужины" получила разрешение на строительство

Точная сумма вложений в работы неизвестна, однако аналитики полагают, что она равна около 300 млн рублей.

Проект новой набережной Финского залива вдоль жилого микрорайона "Балтийская жемчужина" на юге Северной столице получил разрешение на строительство. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Воплощением проекта займётся ЗАО "Балтийская жемчужина". Точная сумма вложений в работы неизвестна, однако аналитики полагают, что она равна около 300 млн рублей.

Набережная на участке от улицы Адмирала Черокова до набережной Дудергофского канала станет продолжением Балтийского бульвара. Это будет четырёхполосная магистральная улица районного значения протяжённостью в 630 м.

Ранее мы сообщили о том, что крупнейший дорожный подрядчик в Петербурге обрёл нового собственника.

Фото: ВКонтакте / Pearl Beach | Жемчужный Пляж