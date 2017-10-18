Крупнейший дорожный подрядчик в Петербурге обрёл нового собственника

Новому владельцу перешло 95% акций: ещё 5% находятся в собственности генерального директора компании Алексея Вихарева.

Бизнесмен Констатнтин Сизиков приобрёл активы строительной компании "Орион плюс", которая считается наиболее крупным подрядчиком дорожного строительства в городе на Неве. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Новому владельцу перешло 95% акций: ещё 5% находятся в собственности генерального директора компании Алексея Вихарева. Ранее Сизиков никак не был связан с "дорожной" деятельностью. Ему принадлежали "Торговый дом КИС", продающий стройматериалы, а также компания по аренде недвижимости "Норд Кап" и строительная организация СКС.

Добавим, что в портфеле "Орион Плюс" представлено довольно много крупных проектов, в том числе, возведение пешеходной набережной в Кронштадте и Шуваловского проспекта. Выручка компании за 2022 год составила 9 млрд рублей, а чистая прибыль за тот же период равна 162 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что крупную закупку электробусов для Петербурга отменили.

Фото: пресс-служба КРТИ