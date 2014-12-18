Крупную закупку электробусов для Петербурга отменили

Крупный тендер электробусов для Северной столицы отменён. Такие данные были размещены на портале госзакупок в среду, 15 ноября.
В качестве причины отмены указана служебная записка. При этом один из потенциальных участников предложил изменить процедуру закупки и провести её по закупки 223-ФЗ, а не по указанной изначально 44-ФЗ. Закупку объявят заново с целью расширения конкуренции.
Напомним, что Поставщик обеспечит Северную столицу двухсекционными электробусами особо большого класса с ночной зарядкой. Каждое из транспортных средств должно вмещать как минимум 105 пассажиров.
Ранее мы сообщили о том, что конкурсы на зимнюю уборку дорог объявили в Петербурге.
Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха
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