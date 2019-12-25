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"Пассажиравтотранс" приобретёт партию электробусов за 4,2 млрд рублей
Сегодня, 8:50
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"Пассажиравтотранс" приобретёт партию электробусов за 4,2 млрд рублей

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Закупку осуществят для строящегося парка на Ржевке в Красногвардейском районе Петербурга.

ГУП "Пассажиравтотранс" объявило тендер на поставку 40-ка электробусов для строящегося парка на Ржевке в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба городского комтранса.

Поставщик обеспечит Северную столицу двухсекционными электробусами особо большого класса с ночной зарядкой. Каждое из транспортных средств должно вмещать как минимум 105 пассажиров.

Автобусы прибудут в город двумя партиями, одна из которых будет доставлена в июле, а другая − в октябре 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что на украшение Петербурга к новогодним праздникам выделят порядка 220 млн рублей.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха

Теги: госзакупки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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