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В лесах под Петербургом скоро завоют волки

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По данным комитета по охране объектов животного мира Ленобласти, в регионе обитают 233 волка.

Видеоловушка биолога Павла Глазкова, которая находится во Всеволожском районе Ленобласти, засняла волка в светлое время суток. Это – большая удача, поскольку серые разбойники ведут ночной образ жизни, пояснил специалист. 

Судя по размеру, на кадрах – молодой волк, ему примерно 1,5 года. Зверь пока в летнем наряде, однако скоро начнет переодеваться в зимнюю шубу. 

Неудивительно, что молодой волк один: семью он сможет создать только, достигнув возраста 3 лет. 

Стая обычно распадается весной: родители нашего героя ушли, чтобы вырастить новое потомство. Уже скоро – в начале осени – волки снова начнут собираться вместе, чтобы перезимовать. В стаю сбиваются, как правило, родственники, но могут принять и пришлого зверя.

Павел Глазков, биолог

По данным комитета по охране объектов животного мира Ленобласти, в регионе обитают 233 волка.

Ранее на Piter.TV: в видеоловушку под Петербургом попали лосиха и три ее жениха. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков 

Теги: волки, павел глазков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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