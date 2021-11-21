В лесах под Петербургом скоро завоют волки

По данным комитета по охране объектов животного мира Ленобласти, в регионе обитают 233 волка.

Видеоловушка биолога Павла Глазкова, которая находится во Всеволожском районе Ленобласти, засняла волка в светлое время суток. Это – большая удача, поскольку серые разбойники ведут ночной образ жизни, пояснил специалист.

Судя по размеру, на кадрах – молодой волк, ему примерно 1,5 года. Зверь пока в летнем наряде, однако скоро начнет переодеваться в зимнюю шубу.

Неудивительно, что молодой волк один: семью он сможет создать только, достигнув возраста 3 лет.

Стая обычно распадается весной: родители нашего героя ушли, чтобы вырастить новое потомство. Уже скоро – в начале осени – волки снова начнут собираться вместе, чтобы перезимовать. В стаю сбиваются, как правило, родственники, но могут принять и пришлого зверя. Павел Глазков, биолог

По данным комитета по охране объектов животного мира Ленобласти, в регионе обитают 233 волка.

Ранее на Piter.TV: в видеоловушку под Петербургом попали лосиха и три ее жениха.

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков