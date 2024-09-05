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В видеоловушку под Петербургом попали лосиха и три ее жениха

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Брачный период у лосей – гон – стартовал, и продлится он примерно до середины октября.

Во Всеволожском районе Ленобласти объявились три рогоносца и одна невеста. Они попали в видеоловушку биолога Павла Глазкова. 

Судя по кадрам, опубликованным специалистом 5 сентября, на поляне появилась молодая лосиха без лосят. Значит, скорее всего, это первая в ее жизни брачная осень. За невестой уже наблюдают три кавалера. 

Ей несомненно повезло: будет, из кого выбирать. Хотя, похоже, она еще не понимает, что происходит, и почему к ней такое повышенное внимание со стороны самцов. Самцы пока мирно следуют за лосихой, но уже скоро они станут друг для друга заклятыми врагами-конкурентами – и за право продолжить род придется ожесточено драться.

Павел Глазков, биолог 

Брачный период у лосей – гон – стартовал, и продлится он примерно до середины октября. 

В этом году осень аномально теплая. Сегодня ночью Павел Глазков манил лосей в манок, однако пока никто не отозвался. Всю ночь было тихо. Эти животные при таких температурах не стонут и не устраивают бои, поскольку им слишком жарко. 

Ранее мы сообщали о миграции лосей. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков 

Теги: всеволожский район, гон у лосей, лоси в ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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