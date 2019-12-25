В Волховском районе задержали женщину, которая украла у 87-летнего пенсионера 650 тысяч рублей

Женщина и ее подельница представились работницами социальной службы и попросили у дедушки купюры для переписи. На следующее утро пострадавший не нашел деньги в своем доме.

Полицейские задержали 40-летнюю неработающую гражданку, подозреваемую в хищении более 500 тысяч рублей у пенсионера в Волховском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти утром 4 апреля.

26 марта в правоохранительные органы обратился 87-летний мужчина, который рассказал, что в первой половине дня 25 марта его обокрали две псевдосотрудницы социальной службы. Неизвестные попросили у него деньги для переписи, а после ушли. На утро следующего дня потерпевший обнаружил, что в его квартире пропали 650 тысяч рублей. Преступление произошло в одном из домов мкр. Южного города Новая Ладога.

По факту кражи возбудили уголовное дело. В ходе розыска полицейские задержали 40-летнюю гражданку, подозреваемую в злодеянии. Женщину остановили в субботу, 3 апреля, сотрудники патрульно-постовой службы, когда та ехала вместе с пассажирами в Волхов.

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Фото: Piter.tv