Волонтёры вызволили кота из сгоревшей квартиры на проспекте Энгельса в Петербурге

Истощённый кот выжил в выгоревшей квартире в Петербурге и ищет новый дом.

В Петербурге волонтёры спасли кота, которого оставили в квартире после пожара на проспекте Энгельса. Животное оказалось заперто в помещении без еды и воды. Об этом сообщили представители организации "Кошкиспас".

После пожара в квартире практически ничего не уцелело. Оставшийся без нормального питания кот был вынужден есть сухой горох. Волонтёры несколько раз пытались попасть внутрь, однако вызволить животное удалось лишь после того, как оно вышло на балкон.

Кот сильно похудел. Сейчас он находится на передержке у соседей, а волонтёры ищут ему новый дом.

Ранее мы сообщили о том, что пожар в общежитии Морского рыбопромышленного колледжа в Петербурге ликвидировали за 18 минут.

Фото: Piter.TV