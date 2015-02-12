Из квартиры доктора философии на Ключевой украли икону

Вор свободно вошел в квартиру.

Вечером 19 марта в полицию обратился 70-летний доктор философии и сотрудник НИИ "Ритмо-резонансный институт". Как стало известно Piter.TV, квартиру мужчины на Ключевой улицы обокрали.

Неизвестный путем свободного доступа зашел в квартиру пенсионера на втором этаже пятиэтажки, откуда похитил икону "Покрова Божьей Матери" в деревянном резном окладе. Сумма ущерба пока устанавливается.

Полиция изъяла с места следы рук и врезной замок с ключами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, что в Пулково рецидивист попросил мужчину купить ему билет до Читы и не вернул деньги.

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