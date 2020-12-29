В Пулково рецидивист попросил мужчину купить ему билет до Читы и не вернул деньги

Аферист улетел, оставив незнакомого помощника ни с чем.

В Пулково вычислили злоумышленника, обманувшего доверчивого пассажира. Как рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, аферист попросил мужчину помочь ему с покупкой билета до Читы и пообещал перечислить деньги в тот ж день, но улетел, оставив помощника ни с чем.

Как выяснилось, ранее судимый за кражи мужчина подошел к пассажиру около билетных касс Централизованного пассажирского терминала Пулково. Злоумышленник пояснил, что у него не оказалось с собой карты и наличных, и упросил незнакомца потратить на него 17 тысяч, чтобы он смог улететь в Читу. Пострадавший откликнулся на просьбу, но обещанные деньги аферист так и не вернул. Пассажир обратился в дежурную часть транспортной полиции.

Злоумышленника быстро вычислили, им оказался 31-летний безработный житель Читы Забайкальского края. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, мужчину обязали явкой. Теперь читинцу грозит до пяти лет лишения свободы.

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