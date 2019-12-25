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В Петербурге осудят мошенника, обманувшего студента с восстановлением в вузе
Сегодня, 10:21
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himif

В Петербурге осудят мошенника, обманувшего студента с восстановлением в вузе

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Аферист выманил у молодого человека 130 тысяч рублей.

В Петербурге осудят местного жителя, обвиняемого в мошенничестве в отношении студента вуза. Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, обвинительное заключение по делу уже утверждено.

По версии следствия, злоумышленник убедил свою отчисленную из университета жертву, что восстановиться на учебу еще возможно. Так аферист выманил у студента свыше 130 тысяч рублей и исчез с деньгами, не собираясь помогать молодому человеку с обещанным. 

Уголовное дело рассмотрят в Василеостровском районном суде.

Также мы рассказывали, что липовая колдунья сняла с пенсионерки порчу за 200 тысяч рублей.

Фото: pixabay

Теги: вуз, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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