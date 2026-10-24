Три молодых гуся выбрали Елагин остров для отдыха перед перелётом в Западную Европу

Белолобые гуси остановились в Петербурге во время сезонной миграции.

Три молодых белолобых гуся остановились на Елагином острове в Петербурге во время сезонной миграции в Западную Европу. Птиц заметил биолог Павел Глазков, автор проекта "Каждой твари по паре".

По словам специалиста, гуси ещё не достигли зрелого возраста. Об этом свидетельствует отсутствие белого пятна на лбу, которое у представителей этого вида появляется только ко второму году жизни.

Во время длительных перелётов молодые птицы могут уставать и на несколько дней отделяться от стаи. Предположительно, эти гуси родились в тундре и пока не привыкли опасаться людей. Для отдыха они выбрали Елагин остров, где достаточно сочной травы и есть доступ к реке. Здесь птицы смогут подкрепиться, напиться и привести перья в порядок.

Глазков подчеркнул, что сейчас гусям хватает естественного корма, поэтому подкармливать их не нужно. Особенно опасен хлеб: привыкнув получать еду от людей, птицы могут задержаться в городе до наступления морозов. В таких условиях их выживание окажется под угрозой.

После отдыха и восстановления жировых запасов гуси, предположительно, присоединятся к одной из пролетающих стай и продолжат путь к местам зимовки в Западной Европе.

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Фото: Telegram/"Каждой твари по паре"