В Волхове с 13 июня отключат горячую воду

Местных жителей в случае аварийных ситуаций попросили обращаться диспетчерские службы.

Из-за ремонтных работ на теплосетях в Волхове временно отключат горячую воду. Жители останутся без удобств в период с 13 июня по 18 июля. Об этом сообщили в городской администрации.

Отметим, что владельцы квартир в Волхове-1 будут мыться в тазиках с 4 по 18 июля. Жители Волхова-2 заметят отключение горячей воды в ближайшее время. С 13 по 27 июня в правобережной части жильцы будут ходить в бани и включать бойлеры.

Местных жителей в случае аварийных ситуаций попросили обращаться диспетчерские службы. ООО "Жилищное хозяйство": номер 8 (81363) 70-911 по левобережной части и 8 (81363) 22-836 по правобережной.

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