На Олеко Дундича начинается реконструкция распределительной сети

Специалисты "Теплосети" на время работ построят сеть-дублер.

В Купчино началась реконструкция распределительной сети "Олеко Дундича". Работы проводят специалисты "Теплосети Санкт-Петербурга".

Во время реконструкции будут заменены более 5 тысяч погонных метров трубопроводов диаметром от 50 до 400 мм. Проект предусматривает укладку современных сетей системы касафлекс. Это трубы, состоящие из нержавеющих стальных напорных элементов и теплоизоляции с контрольными датчиками. Специалисты могут дистанционно и на раннем этапе определить место возможного дефекта.

Чтобы у жителей была горячая вода, на перекрестке с Будапештской улицей построят сеть-дублер. Сеть обеспечивает теплом 26 зданий. Завершить реконструкцию планируют в декабре 2023 года.

Ранее ГУП "ТЭК" предупредило о новых испытаниях теплосетей в 11 районах Петербурга.

Фото: Теплосеть Санкт-Петербурга