ГУП "ТЭК" предупредило о новых испытаниях теплосетей в 11 районах Петербурга

Испытания позволят выявить дефекты до начала отопительного сезона.

В ближайшие дни ГУП "ТЭК СПб" проведет испытания теплосетей в 11 районах Петербурга. Они пройдут с 30 мая по 3 июня.

В зону работ войдут магистрали в Выборгском, Московском, Красногвардейском, Калининском, Кировском, Колпинском, Невском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном районах. В течение четырех дней температура воды в трубах будет снижена до 40 градусов. В случае вытекания воды на поверхность граждан просят не приближаться к опасному участку.

Гидравлические испытания необходимо проводить для того, чтобы выявить дефекты до начала отопительного сезона. Для диагностики используют акустические датчики, тепловизионную съемку с беспилотников.

Конкретные адреса проведения работ и сроки отключения горячей воды можно узнать на сайте "ТЭК".

Фото: Piter.tv