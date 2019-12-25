ГУП "ТЭК" предупредило о новых испытаниях теплосетей в 11 районах Петербурга

В ближайшие дни ГУП "ТЭК СПб" проведет испытания теплосетей в 11 районах Петербурга. Они пройдут с 30 мая по 3 июня.
В зону работ войдут магистрали в Выборгском, Московском, Красногвардейском, Калининском, Кировском, Колпинском, Невском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном районах. В течение четырех дней температура воды в трубах будет снижена до 40 градусов. В случае вытекания воды на поверхность граждан просят не приближаться к опасному участку.
Гидравлические испытания необходимо проводить для того, чтобы выявить дефекты до начала отопительного сезона. Для диагностики используют акустические датчики, тепловизионную съемку с беспилотников.
Конкретные адреса проведения работ и сроки отключения горячей воды можно узнать на сайте "ТЭК".
Фото: Piter.tv
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