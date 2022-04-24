В Ленобласти шесть волчат попали в объектив фотоловушки

Они родились этой весной.

Впервые за несколько последних лет использования лесного видеонаблюдения в Ленобласти фотоловушка запечатлела волчий молодняк.

Сотрудниками научного отдела Нижне-Свирского государственного заповедника получены кадры, на которых можно идентифицировать одного из родителей и шестерых волчат, родившихся весной этого года.

Через год детеныши почти достигнут размеров взрослых особей, но вести самостоятельный образ жизни смогут лишь через несколько лет.

Годом ранее фотоловушка Нижне-Свирского заповедника запечатлела купание медведя в лесу.

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Видео: ВКонтакте/ Нижне-Свирский государственный заповедник