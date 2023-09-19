Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника запечатлела купание медведя в лесу

Бурый хищник с удовольствием окунается в реку.

Установленная на территории Нижне-Свирского государственного заповедника ловушка "поймала" бурого медведя, который устроил осеннее купание в речке. Видео выложили сотрудники заповедника в социальных сетях.

На кадрах бурый хищник с удовольствием окунается в реку, температура которой ещё достаточно тёплая для водных процедур.

Ранее мы сообщили о том, что медведь устроил танцы у дерева в заповеднике Ленобласти и попал на видео.

Видео: ВКонтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник