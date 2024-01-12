За I квартал 2025 года петербургские вокзалы обслужили 8,1 млн пассажиров

Самый популярный вокзал – Московский.

Вокзальные комплексы Санкт-Петербурга обслужили 8,1 млн пассажиров в I квартале 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

За I квартал 2025 года услугами вокзальных комплексов Северной столицы воспользовались более 8,1 млн пассажиров:

– Более 2,3 млн пассажиров дальнего следования;

– Более 5,8 млн пассажиров пригородного сообщения.

Лидером по пассажиропотоку за январь-март 2025 года стал Московский вокзал – 2,7 млн человек. Далее расположились:

– Балтийский вокзал – 2 млн человек;

– Финляндский вокзал – 1,8 млн человек;

– Витебский вокзал – 1,1 млн человек;

– Ладожский вокзал – 512,2 тыс. человек.

Также пассажиры петербургских вокзалов с начала 2025 года сдали в роботизированные установки около 155 тыс. единиц пластиковой и алюминиевой тары. Больше всего вторсырья сдали на вокзале в Выборге (45,1 тыс. единиц).

Фото: Piter.tv