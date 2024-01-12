За I квартал 2025 года петербургские вокзалы обслужили 8,1 млн пассажиров

Вокзальные комплексы Санкт-Петербурга обслужили 8,1 млн пассажиров в I квартале 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).
За I квартал 2025 года услугами вокзальных комплексов Северной столицы воспользовались более 8,1 млн пассажиров:
– Более 2,3 млн пассажиров дальнего следования;
– Более 5,8 млн пассажиров пригородного сообщения.
Лидером по пассажиропотоку за январь-март 2025 года стал Московский вокзал – 2,7 млн человек. Далее расположились:
– Балтийский вокзал – 2 млн человек;
– Финляндский вокзал – 1,8 млн человек;
– Витебский вокзал – 1,1 млн человек;
– Ладожский вокзал – 512,2 тыс. человек.
Также пассажиры петербургских вокзалов с начала 2025 года сдали в роботизированные установки около 155 тыс. единиц пластиковой и алюминиевой тары. Больше всего вторсырья сдали на вокзале в Выборге (45,1 тыс. единиц).
Фото: Piter.tv
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