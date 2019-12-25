Пассажиры петербургских вокзалов с начала года сдали 155 тыс. единиц вторсырья

В обмен на сданную для переработки бутылку или банку начисляются поощрительные баллы.

Пассажиры петербургских вокзалов с начала 2025 года сдали в роботизированные установки около 155 тыс. единиц пластиковой и алюминиевой тары. Об этом рассказали 7 апреля в ОЖД.

Больше всего вторсырья сдали на вокзале в Выборге (45,1 тыс. единиц). Второе место занимает Балтийский вокзал (19,7 тыс. единиц), третье – Московский вокзал (17 тыс. единиц). В обмен на сданную для переработки бутылку или банку начисляются поощрительные баллы, их можно использовать для получения скидок у компаний-партнеров.

Ранее мы сообщили о том, что к 2030 году в Петербурге планируют ликвидировать все свалки в год их выявления. С текущим финансированием – более 900 млн рублей – от свалок освободят 70 гектаров земли.

Фото: пресс-служба ОЖД