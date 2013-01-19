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В Токсово открылось новое здание ж/д вокзала
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В Токсово открылось новое здание ж/д вокзала

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Октябрьская железная дорога (ОЖД) оформила документы на ввод объекта в эксплуатацию.

Утром 14 ноября в Токсово открылось новое здание вокзала. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области. 

Октябрьская железная дорога (ОЖД) оформила документы на ввод объекта в эксплуатацию. Здание сохранило историческую стилистику, соединив ее с современными технологиями и комфортом.

В ОЖД надеются, что красоту и удобство вокзала по достоинству оценят жители и гости Токсово.

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Фото: Telegram / Админка Ленобласти

Теги: вокзал, токсово
Категории: Лента новостей,

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