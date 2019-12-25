Около Витебского вокзала открыли пространство для отдыха

Около Введенского канала установили арт-объект в виде часов с одиннадцатью циферблатами разных поясов страны.

Около Витебского вокзала появилась новая зона отдыха. В Северной столице благоустроили территорию между Витебской площадью и Введенским каналом. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Здесь посадили деревья и кусты, установили фонари и скамейки, которые походят на места в электричках или залах ожидания поездов. Кроме того, в парке установили арт-объект в виде часов с одиннадцатью циферблатами разных поясов страны.

Добавим, что проект разработали жители города. Участок привели в порядок в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Ранее на Piter.tv: в "Севкабель Порту" стартовал Санкт-Петербургский фестиваль национальных кухонь.

Фото: ВКонтакте / Витебский вокзал (Олег Чешуйкин)