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Около Витебского вокзала открыли пространство для отдыха
Сегодня, 14:07
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Около Витебского вокзала открыли пространство для отдыха

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Около Введенского канала установили арт-объект в виде часов с одиннадцатью циферблатами разных поясов страны.

Около Витебского вокзала появилась новая зона отдыха.  В Северной столице благоустроили территорию между Витебской площадью  и Введенским каналом. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург". 

Здесь посадили деревья и кусты, установили фонари и скамейки, которые походят на места в электричках или залах ожидания поездов. Кроме того, в парке установили арт-объект в виде часов с одиннадцатью циферблатами разных поясов страны.

Добавим, что проект разработали жители города. Участок привели в порядок в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Ранее на Piter.tv:  в "Севкабель Порту" стартовал Санкт-Петербургский фестиваль национальных кухонь.

Фото: ВКонтакте / Витебский вокзал (Олег Чешуйкин)

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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