Вокалист Little Big Антон Лиссов показал новорождённого сына

В своем Instagram он рассказал, что дал выспаться маме малыша, сбегал за цветами и купил огромный арбуз.

Вокалист российской рэйв-группы Little Big Антон Лиссов показал новорождённого сына, которого недавно забрал из роддома. Также он показал навыки образцового родителя.

В своем Instagram он рассказал, что дал выспаться маме малыша, сбегал за цветами и купил огромный арбуз.

Антон Лиссов рассказал, что когда он родился, его отец купил домой большой арбуз. Это очень впечатлило его мамы, поэтому музыкант решил не нарушать традицию.

Ранее вокалистку Little Big затравили из-за новости о разводе Прусикина.

Фото и видео: Instagram/ lissoff