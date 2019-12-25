  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вокалистку Little Big затравили из-за новости о разводе Прусикина
Сегодня, 9:53
107
nastya960

Вокалистку Little Big затравили из-за новости о разводе Прусикина

0 0

Пользователи спрашивают у солистки Little Big, не она ли стала причиной развода пары.

Вокалистку российской группы Little Big Софью Таюрскую затравили в Instagram после новости о разводе лидера группы Ильи Прусикина со своей женой Ириной Смелой (Татарка).

Пользователи спрашивают у солистки Little Big, не она ли стала причиной развода пары, кто-то напрямую пишут, что Софья всё поймет лишь тогда, когда поставит себя на место Ирины Смелой.

При этом большая часть подписчиков находится на стороне Таюрской и призывают не обращать внимание на нападки.

Сама Софья написала, что удалила часть оскорбительных комментариев и продолжит их удалять, потому что на нее подписана ее семья и ее бабушка.

О разводе Прусикин и Смелая рассказали 31 августа, опубликовав видео в Instagram.

Фото: Instagram/ sonyatayurskaya

Теги: little big, прусикин, таюрская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Культура, Музыка,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии