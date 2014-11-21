  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Военнослужащие-фельдшеры Росгвардии оказали помощь троим зрителям на репетиции парада ВМФ
Сегодня, 13:56
140
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Военнослужащие-фельдшеры Росгвардии оказали помощь троим зрителям на репетиции парада ВМФ

0 0

Сначала к росгвардейцам обратилась мама школьницы, которая пожаловалась на плохое самочувствие и головокружение.

В центре Петербурга во время генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ военнослужащие-фельдшеры специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии оказали помощь троим зрителям парада. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сначала к росгвардейцам обратилась мама школьницы, которая пожаловалась на плохое самочувствие и головокружение. С такими же симптомами обратилась ещё одна девушка. Затем к военным медикам подбежала женщина и сказала, что ее 6-летний сын потерял сознание.

Во всех случаях росгвардейцы оказали доврачебную помощь. Девушки от госпитализации отказались, мальчик передан медикам.

Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Петербурге на день ВМФ.

Фото: Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ

Теги: вмф, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии